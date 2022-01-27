İsabel tarihte kimdir kiminle evli anne ve babası kimdir?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini anlatan dizi Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı TRT 1'de bu akşam 17. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide merak edilen karakterler biri de I. isabel oldu. Müslümanlara baskı yapan 1. İsabel karakterine Pelin Akıl hayat veriyor. Peki kimdir İsabel, tarihteki yeri

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Birbirinden iddialı yapımlara ekran sahipliği yapan TRT 1'de bu akşam17. bölümü ile ekrana gelecek. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılan dizi Barbaroslar'ın konusu ise Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin Akdeniz'e açılması. Peki dizide müslümanlara ağır baskılar yapan Kastilya kralı II. Juan'ın kızı olan İsabel kimdir, tarihteki yeri ve kısaca hayatı.

Tarihte İsabel kimdir: Kastilya Kralı II. Juan ve Portekizli Isabel’in kızı, daha sonra IV olarak tahta oturdu. Enrique’nin üvey kardeşiydi. On üç yaşındayken kralın kontrolünde büyümek için saraya getirildi. Kardeşi Alfonso etrafında toplanan Enrique’nin rakipleri, Temmuz 1468’de ölümünden sonra Isabel’e döndü. Ancak Isabel muhalefetin sözcüsü olmayı reddetti ve Toros de Guisando Antlaşması ile (19 Eylül 1468) IV. Enrique tarafından tahtın varisi ilan edildi.

Tahtın varisi olarak, Isabelle’in evliliği İspanya’da ve yurtdışında büyük tartışmalara neden oldu. Portekiz, Fransa ve Aragon farklı önerilerde bulundu.

Enrique, Isabel’in Portekiz Kralı V. Alfonso ve Fransızları Guienne Dükü ile evlenmesini istedi. Ancak, danışmanlarının etkisi altında Isabel, Aragon tahtının varisi Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Ekim 1469’da Enrique’nin rızası olmadan onunla Valladolid’deki Juan de Vivero Sarayı’nda evlendi. Bir grup Kastilya soylusu, tahtın gerçek varisinin Isabel değil, Enrique’nin la Beltraneja olarak bilinen kızı Juana olduğunu savunarak evliliğe karşı çıktı.

Kral, Isabel’in Fernando ile evlenerek tahta itaat etmediğini ve böylece 1468 anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek grubu destekledi ve Guienne Dükü’nden Juena’nın tahta çıkması için destek istedi. Isabel ve Enrique daha sonra uzlaştıysa da, taht için uzun süren mücadele, kralın ölümünden hemen sonra (1474) bir iç savaşa dönüştü.

Pelin Akil kimdir: 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Akil, İstanbul Üniversitesi Müzik Bölümü’nde okudu, ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve Geri Sıra dizisinde rol alan Zehra rolüyle tanınmaktadır.

Eşi ve çocukları: 2016 yılında hayatına oyuncu Anıl Altan ile katıldı. Bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alın adında iki kızları oldu.

Marika’nın Serveti Kardeşim Geldi, İstanbul, Sersefil, Sevgilim Korkhuram ve Musical Rent gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.