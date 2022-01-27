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Erzurum'dan acı haber: Çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'dan acı haber: Çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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