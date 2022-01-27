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İstanbul'daki moto kurye ve scooter yasağı yarın sona eriyor

İstanbul'daki moto kurye ve scooter yasağı yarın sona eriyor

İstanbul'daki motosiklet, scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı 28 Ocak saat 08.00'de sona erecek.

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Geçtiğimiz günlerde kara teslim olan İstanbul'da çoğu yol ulaşıma kapandı.

Yollarda ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol üzerlerinde bırakmak zorunda kaldı. Bunun üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryeler için trafiğe çıkış yasağı getirdi.

Vali Ali Yerlikaya, bugün ise konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yasak 28 Ocak'ta sona eriyor
Yasağın 28 Ocak itibarıyla sona ereceğini belirten Vali Yerlikaya, "Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir." ifadelerine yer verdi.

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