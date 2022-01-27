ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azalıyor

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de dolarizasyonun azaldığını ve çok kısa vadede kredi piyasasında istikrarın kazanılacağını açıkladı. Bununla birlikte bazı Türk bankalarının tahvillerine yönelik olarak tavsiyesini yükseltti.

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türkiye'de ekonomiye yönelik alınan tedbirler her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Yurt dışında da ekonomideki istikrar güven kazanmaya başladı ve dev bankalar Türk yatırımları için 'ağırlık artır' tavsiyesinde bulundular.

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan da bazı Türk bankalarının tahvilleri için tavsiyesini 'nötr'den 'ağırlığını artır'a yükseltti. Hükümetin açıkladığı yeni ekonomik tedbirler içinde en etkilisi olan kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına ilişkin olarak JP Morgan, vatandaşların döviz talebini sonlandırmaya başladığını ve dolarizasyon baskısının azaldığını belirtti.

Dolarizasyon dolara olan talepteki artış ya da azalışı belirtiyor. Dolarizasyonun azaldığı ortamda kurlarda dengelenme ortaya çıkıyor.

Dolarizasyonun düşmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) elinin rahatladığını ve dövize müdahale etme konusunda daha az aksiyon gösterdiğini öne süren JP Morgan, vatandaşların döviz talebinin şu an düzenli alanda oynamalar yaptığını açıkladı.

"Kredilerde de istikrar olacak"

JP Morgan dolarizasyonun azalmasıyla birlikte çok kısa vadede kredi piyasasında da istikrarın kazanılmasını beklediklerini duyurdu.