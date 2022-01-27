Türkiye 27 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 424 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 141 milyon 416 bin 957'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ocak 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 424 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 83 bin 225 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Kovid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli" değerlendirmesinde bulundu.