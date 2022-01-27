Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe uyarısı: Felaket habercisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyada kullanılan dil, Türkçe için felaket habercisidir. Buna karşı tedbir almalıyız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK toplantısı sonrası Ankara'da Doğru Türkçe Kullanımı Ödül törenine katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Türkçemiz başka güzeldir"

"Bugün burada bizi bir araya getiren yunus Emre'nin asırları aşıp gelen kahramanlığıdır. Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri farklı diller, kültürler ortaya çıkmıştır Farklı lisanlar insanlığı buluşturan lisanlardır. Türkçemiz başka güzeldir.

Türkiye maalesef her iki teröre de maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan bir milletin benliğini kaybederek yok olması kaçınılmazdır. Bunun için hep önce dil diliyoruz. Türkçe'yi yaşatmadan geleceğe güvenli bakamayız. Medya dilimizin korunmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımı ile hassasiyeti çok yerinde görüyor ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

"Sosyal medyadaki dil, Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir"

Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini, Anadolu'nun irfanını dünyanın dört bir yanına taşıyanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimiz üzerine yağan belayı defederek bu topraklarda kök saldı. Dilini de Kur'an ile güzelleştirdi. Yazı dilimiz ile konuşma dilimiz arasında fark oluşmuştu. Çabalarla yazı ve konuşma dili arasındaki fark kapatıldı. Yeni kelimeler düşünce ufkumuzu da daralttı.

Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir. Sosyal medyada kullanılan dil Türkçemiz için bir felakettir. Buna karşı tedbirler almalıyız."