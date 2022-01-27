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Ukrayna'da katliam! Silah arkadaşlarını öldürdü

Ukrayna'da katliam! Silah arkadaşlarını öldürdü

UKRAYNA'nın Dnipro bölgesinde havacılık ve uzay fabrikasında bir askerin ateş açması sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra kayıplara karışan saldırgan saatler süren operasyonun ardından yakalandı. Artem Ryabchuk isimli askerin Rusya ile bağlantılı olabileceği iddia edilirken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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RUSYA ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki bir havacılık fabrikasında silahlı saldırı meydana geldi Ukrayna İçişleri Bakanlığı, bir ulusal muhafızın fabrikada ateş açtığı olay nedeniyle 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Polis, ulusal muhafız askerinin füze ve roket fabrikasına ateş açarak 4 asker arkadaşını öldürdüğünü duyururken olay nedeniyle bir sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaraladı.

Saldırgan yakalandı
Saldırıyı düzenleyen kişi saldırıdan sonra kayıplara karışmıştı. Artem Ryabchuk isimli askerin yakalanması için saatlerdir süren operasyon sonuç verdi. Güvenlik güçleri saldırganın Dnipro'nun dışındaki Pidgorodne kasabasında gözaltına alındığını belirtti. Saldırgan askerin Rusya ile bağlantılı olabileceği iddia edilirken bu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, "Verdiğim emir doğrultusunda ülkesini savunmak ve güvenlikten sorumlu olmak üzere çağrılan 21 yaşındaki bir askerin bu eylemleri gerçekleştirmesine neden olan koşulları incelemek üzere bir komisyon kurulacak "dedi

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