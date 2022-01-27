Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik MGK toplantısında Rusya-Ukrayna vurgusu!

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yapıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'ya tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapıldı.

İşte MGK bildirisi;

MGK toplantısında, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki artan gerginlik ele alındı.

Gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekildi. Tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

Güney Kafkasya

MGK bildirisinden: G.Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.

Sosyal ve iktisadi gelişmeler ele alındı

2021 yılında milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş; 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir.

Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu

PKK/KCK-PYD, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Yunanistan'a bir uyarı daha!

Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş, Ege ve Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır.