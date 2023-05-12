Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'yi aradım ama ulaşamadım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilmesinin ardından Muharrem İnce'yi Ankara'daki mitinge davet etmek için aradığını ama ulaşamadığını açıkladı.

Abone ol

Türkiye, kaderini belirleyecek seçim için pazar günü sandığa gidiyor.

Dört cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Verdiği kararın ardından İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara'daki mitingine katılacağı öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu: İnce'yi aradım ama ulaşamadım

Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX'da yaptığı açıklamada Muharrem İnce'yi mitinge davet etmek için aradığını ama ulaşamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim. Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı. Uygulamalarla sesimi kaydedip birileriyle görüşme yapmışım gibi göstermeye kalktılar. Benim kimlerle görüştüğüm açık. Her şey ortada.