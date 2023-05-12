Muharrem İnce'ye sahte dekont kumpasını kim yaptı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Muharrem İnce'ye yapılan sahte dekont kumpasının perde arkası ortaya çıktı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sahte kaset ve dekont kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

İnce, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." demişti. İnce'ye yapılan sahte dekont kumpasının perde arkası ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesi çalışanı çıktı

Muharrem İnce adına yapılan sahte dekontları ilk piyasaya süren kişinin CHP'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin çalışanı Tülin Köksal isimli kişinin olduğu ortaya çıktı.

Yeniçağ muhabiri Tülün Köksal’ın paylaştığı dekontların photoshop olduğu kanıtlandı.