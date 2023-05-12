Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki mitinginde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri hürmetle selamlıyorum. İçeri girerken sordum, alandaki katılım 40 bin dediler. Ama yetmez, sandıklardan başka rakam bekliyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz mitinge katılarak bize ayrı güç verdiniz.

Kılıçdaroğlu bu güne kadar hangi sözü verip de tuttu. Onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için pazar günü çok önemli. Onlara haddini bildirmek için pazar günü çok önemli. İstanbul seçimlerdeki tercihini şimdiden belli etmiştir. İstanbul birlik beraberlik demiştir, koltuğuna kaset ile oturanlara geçit vermemiştir.

Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. Bay bay kemal sen avucunu yalarsın. Tefeci tefeciye para vermez. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla tefecilerden para alacakmış.

BURADA YAPILAN BAZI KALLEŞLİKLER VAR

İstanbul'un bu güzel ilçesinden yükselen sesin pazar günü de süreceğine inanıyorum. 4 yıl önce her şey güzel olacak dediler, İstanbul'un başına çöreklendiler. İstanbul'a ne kazandırdılar. Yaptıkları bir şey yok. Teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem efendi görevini çok iyi yaptı şimdi Van'a gönderiyorlar, oralarda teröristlerin işaretini yapıyorlar karı koca. Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi kurdular ki kendi içlerindeki farklılığa bile tahammül edemiyor. Bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz. Tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı, sonra ne oldu, gel dediler. Burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz bilemiyoruz. Sulu şaka yapar gibi masaya çağırıyorlar. Kendisi ile ilgili kaset ve başka iddia gündeme gelmedi, ne zamanki aday olup kendisine rakip oldu başına gelmeyen kalmadı. İlla kaset şart değil başka numaralar da dönüyor. Bunun arkasında FETÖ var. Bu oyunu muharrem beye oynadılar. Biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde yeri yoktur diye gereken cevabı vereceğiz. Bunların geçmişi de bugünü de kirli. Ellerini değdirdikleri yeri kirletiyorlar. Desteği Kandil'den alıyor bunlar. Bay bay Kemal kader ortağı olarak terör örgütlerini seçmiş. Bunların yerli milli hassasiyetleri olmadığını biliyordu ama bu kadarını da beklemiyorduk. Sürekli değiştiğini söyleyen ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış.