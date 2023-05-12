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Zincir markete 'tarihi geçmiş köfte' cezası! 7 yaşındaki çocuk zehirlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zincir markete 'tarihi geçmiş köfte' cezası! 7 yaşındaki çocuk zehirlendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 7 yaşındaki Ayşe Sare Dalıç'ın zehirlenmesine yol açan son kullanma tarihi geçmiş köfteyi satan zincir market şirketine 6 bin lira ceza verildi.

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Serik ilçesinde ikamet eden avukat Hüseyin Dalıç, geçen yıl 14 Temmuz'da  bir zincir marketten paketlenmiş köfte satın aldı. Köfteleri tüketen Dalıç'ın 7 yaşındaki kızı Ayşe Sare, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme yaşadığı tespit edilen Ayşe Sare, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Suç duyurusunda bulundu

Paketteki köftenin son kullanma tarihinin geçtiğini belirleyen baba Dalıç, önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo Gıda Hattı'na şikayette, ardından da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dalıç, Serik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tarihi geçmiş köfteyi satan şirkete yönelik tazminat davası açtı. Dava sonucunda, marketi işleten şirkete 6 bin lira tazminat cezası verildi.

Baba Dalıç, AA muhabirine, iş yeri yönetiminin olayın ardından kendilerinden özür dilediğini söyledi.

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