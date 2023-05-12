BM: Mali'nin Moura köyünde 2022'deki operasyonda 500'den fazla kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Mart 2022'de Mali'nin Moura köyünde düzenlenen askeri operasyonda çoğu sivil 500'den fazla kişinin öldürüldüğünün tahmin edildiğini, bundan Malili askerler ve yabancı askeri personelin sorumlu olduğunu açıkladı.

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BM İnsan Hakları Ofisi, Moura köyünde 2022'de gerçekleştirilen askeri operasyonla ilgili rapor yayımladı.

Rapor, mağdurlar ile yakınlarının görüşlerinin yanı sıra adli kayıtlar ve uydu görüntüleriyle de desteklendi.

Buna göre, Moura'da 5 gün süren operasyonda ağır insan hakları ihlalleri yapıldı.

Malili yetkililer, talep edilmesine rağmen BM ekiplerinin köye girişine izin vermezken hesap verebilirlik ve şeffaflık konusundaki endişeleri artırdı.

Olayın tanıkları, askeri helikopterlerin köylülerin üzerine ateş açtığını, askerlerin insanları köy merkezine topladığını ve kaçmaya çalışanlara ayrım gözetmeksizin ateş ettiğini belirtti.

Tanıklar, Malili askerlerle birlikte hareket eden ve bilinmeyen bir dil konuşan "silahlı beyaz adamlar" gördüklerini de bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, Malili askerler her gün Moura'ya girip çıkarken yabancı personel operasyon süresince orada kaldı.

- En az 500 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor

Operasyon süresince en az 500 kişinin öldürüldüğü değerlendirilirken Malili askerler ve yabancı askeri personel bundan sorumlu tutuluyor.

BM, kurbanların en az 238'inin kişisel kimlik bilgilerini tanıklar aracılığıyla tespit etti. Olaylar sırasında en az 58 kadın tecavüze uğradı veya cinsel şiddete maruz kaldı.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, elde edilen bulguların son derece rahatsız edici olduğunu kaydetti.

Silahlı çatışma sırasındaki yargısız infaz, tecavüz ve işkencelerin "savaş suçu" ya da koşullara bağlı olarak "insanlığa karşı suç" teşkil edebileceğini vurgulayan Türk, Mali makamlarına, kolluk kuvvetleri operasyonlarında yer alan tüm güçlerin uluslararası insancıl ve insan hakları hukukuna bağlı kalmasını sağlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Raporda, bu suçların sorumlularının kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması çağrısında da bulunuldu.

- Mali ordusu 300 sivili öldürmekle suçlanmıştı

Mali ordusunca 1 Nisan 2022'de yapılan açıklamada, Moura köyünde 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 203 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini Moura köyünde yaklaşık 300 sivili öldürmekle suçlamıştı.