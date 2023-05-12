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Temel Karamollaoğlu'ndan 350 milyar lira birikim sağlanabilir açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan 350 milyar lira birikim sağlanabilir açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yanlış yatırımların kaldırılması halinde de toplamda 350 milyar lira birikim sağlanabileceğini söyledi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da bir araya gelerek halkla buluştu. Toplantıda Temel Karamollaoğlu da bir konuşma yaparak görüşlerini dile getirdi.

Konuşmasında, Türkiye'nin sorunlarının çözümüne dair fikirlerini paylaşan Karamollaoğlu, iş para meselesi olduğunda kesenin ağzının açıldığını ama kesenin dibinin delik olduğunu ifade etti.

"Kendisine güveniyorum"

Kendisini tanıdığını ve güvendiğini söyleyen Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için her türlü desteği vereceğini de vurguladı.

Adaletin mülkün temeli olduğunu savunan Karamollaoğlu, adalet olmadan hiçbir ülkede huzur ve barışın mümkün olamayacağını dile getirdi. Ayrıca israfın, ülkenin bütün kaynaklarını tüketeceğine dikkat çeken Karamollaoğlu, itibar kazanmak için yapılan harcamaların haram olduğunu belirtti. İsrafın kalkması halinde milyarlarca tasarruf yapılabileceğini ve ülkede yüksek ücretlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, yanlış yatırımların kaldırılması halinde de toplamda 350 milyar lira birikim sağlanabileceğine dikkat çekti.

Karamollaoğlu, işçilere yapılan zamların önemli olmadığını, kaçakların tıkamadığı takdirde enflasyonun bu zamları eriteceğini belirtti. İşçilerin yanı sıra esnafın da sorunlarına değinen Karamollaoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü için yolsuzluğun ve israfın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

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