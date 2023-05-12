Diyarbakır'da baba, oğlundan nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi'nde baba, oğlundan nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

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Batman'da yaşayan 48 yaşındaki Hasan Olgun rahatsızlığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Olgun'a Hepatit B teşhisi konuldu, karaciğerinde kitle olduğu belirlendi.

Bunun üzerine 1 hafta önce oğlu Yunus Olgun'dan (24) alınan karaciğer dokusu, 12 saatlik başarılı operasyonun ardında Olgun'a nakledildi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, ameliyat gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve ekibi, Olgun ailesini ziyaret etti.

Prof. Dr. Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerinde ilk karaciğer naklini yapıldığı söyledi. Hastanın bugün taburcu edileceğini aktaran Karakoç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaklaşık 28 bin insan organ nakli beklemekte. Organ nakliyle birlikte bir hayat ve can veriyoruz. 2004 yılında yılda ortalama 3 bağış yapılırdı. 2018'de bu rakam 77 binlere ulaştı. Burada sağlıktaki yatırımlarla vatandaşlarımızın bilinçlenmesine ayrı bir önem veriliyor. Vatandaşlarımızın organ nakli için gerekli önemi göstermesini istiyoruz."

Prof. Dr. Yılmaz ise DÜ olarak geçen hafta ilk canlı verici olarak karaciğer naklini gerçekleştirdiklerini aktararak, operasyonun başarılı geçtiğini bildirdi.

Hasan Olgun da, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Yunus Olgun ise, "Birine can vermek çok güzel bir şey. Hocalara teşekkür ederim. Çok başarılı bir operasyon yaptılar." dedi.