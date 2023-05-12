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ABD'de tüketici güveni Mayıs ayında geriledi

ABD'de tüketici güveni Mayıs ayında geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aylık 5,8 puan azalışla 57,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni Mayıs'ta geçen aya kıyasla 5,8 puan azalarak 57,7'ye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gelen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 63 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, nisanda 63,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık 3,7 puan düşerek 64,5'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 7,1 puan azalışla 53,4'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ekonominin gidişatına ilişkin endişelerle gerilediğini belirtti.

Mevcut makroekonomik verilerin resesyon belirtisi göstermediğine işaret eden Hsu, tüketicilerin ekonomiye ilişkin endişelerinin borç limiti açmazı dahil olmak üzere ekonomiye ilişkin olumsuz haberlerin çoğalmasıyla arttığını kaydetti.

Hsu, politika yapıcıların borç limiti krizini çözememeleri durumunda ekonomiye ilişkin karamsar görüşlerin, temerrüde düşmenin ekonomik sonuçlarının şiddetini artıracağını ifade etti.

Nisanda yüzde 4,6'ya yükselen kısa vadeli enflasyon beklentisinin mayısta yüzde 4,5'e gerilediğini belirten Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise iki yıllık göreceli istikrarın ardından, 2011'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,2'ye çıktığını bildirdi.

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