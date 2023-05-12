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Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı 14 Mayıs'ta bakın kimi destekleyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı 14 Mayıs'ta bakın kimi destekleyecek

Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

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Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Partilerinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini anımsatan Armutçu, "Ortada kalan adaylarda ise biz Trabzon İl Teşkilatı, 18 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır.

Zaten bu Millet İttifakı, PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Hiçbir cumhurbaşkanı yoktur ki 300 milyar dolar borç parayla ülke yönetebilsin." diye konuştu.

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