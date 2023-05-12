En son anketi 'itibarımız satılık değil' iddiasıyla paylaştı! ORC'ye göre seçim ilk turda bitiyor

14 Mayıs seçimine 2 gün kala ORC Araştırma'nın son anketi çıktı. ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" iddiasıyla paylaştığı anketin sonuçlarını paylaştı

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ORC Araştırma'nın 10-11 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 950 kişi ile yaptığı anketin sonuçları seçime 2 gün kala paylaşıldı. ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" iddiasıyla anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre seçim ilk turda bitiyor.

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda bitiyor

ORC anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.2, Sinan Oğan yüzde 2.8, Muharrem İnce ise yüzde 1.3 oy aldı. Bu sonuçlara göre seçim ilk turda bitiyor. ORC, 2018 seçimlerini en doğru bilen anket firmalarından birisi olmuştu.

ORC'ye göre partilerin oy oranları...

ORC Araştırma anketinde vatandaşlara pazar günü hangi partiye oy verecekleri soruldu. Ankete göre, AK Parti diyenler yüzde 34.5, CHP diyenler yüzde 28.4, İYİ Parti diyenler yüzde 13.7, Yeşil Sol Parti diyenler yüzde 10.6, MHP diyenler yüzde 13.7 ve 'diğer' de yüzde 5.5 çıktı.