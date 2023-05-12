CHP'li isimden Karadenizliler için çirkin benzetme!

CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak isterken skandal ifadelere imza attı.

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2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine saatler kala CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan'dan skandal bir çıkış geldi. CHP'li aday, HDP'yi savunmayım derken Karadenizlilere hakaret etti.

Yalova adayı Tahsin Becan verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak için skandal ifadelere imza attı.

Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter

"Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar." diyen Becan, "Ben de onlara şunu söylüyorum. Tüm Karadeniz'lilerin yüzde yüzü doğru mu diyorum. Aldığım cevap, 'Hayır' diyorlar. Onların içindeki yüzde 5'lik kesim PKK'dan beter. Bilemezsiniz ki." dedi.

Becan'ın sözleri büyük tepkiyle karşılandı.