Eskişehir'de BOTAŞ ve TEI arasında iş birliği protokolü imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, Türk mühendisinin, Türk insanının kendine güveninin geldiğini belirterek, "Daha önce know-how anlaşmaları kapsamında ürettiğimiz, geliştirdiğimiz, bakımını yaptığımız birçok ürünü artık kendimiz geliştiriyoruz." dedi.

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Bakan Dönmez, Eskişehir'de kurulu TEI'de düzenlenen "BOTAŞ Bünyesindeki Gaz Türbinli Motorların Servis ve Bakım Anlaşması ile Yeni Gaz Türbini Geliştirmesi ve Temini Protokolü" töreninde yaptığı konuşmada, karasal anlamda enerji üreten türbinler olarak bakıldığında dünyada bu teknolojiye sahip çok fazla ülkenin bulunmadığını söyledi.

Bu gaz türbinli motorların tedarikçi sayısının da az olduğunu anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Çünkü hakikaten yüksek teknolojiyi yüksek know-how gerektiren unsurlar. Artık Türk mühendisinin, Türk insanının kendine güveni geldi. Daha önce know-how anlaşmaları kapsamında ürettiğimiz, geliştirdiğimiz, bakımını yaptığımız birçok ürünü artık kendimiz geliştiriyoruz. En güzel örneklerini savunma sanayinde görüyoruz. Enerji tarafına gelince bizim de politikamızın ana unsurlarından yerlileştirmeydi. Yerlileştirmenin iki önemli ayağı var. Bir, yerli kaynakları azami ölçüde kullanmak. İki, bu yerli kaynakları kullanırken onu faydalı işe, enerjiye çevirecek ekipmanın da yerleşmesi. Biz yerli kaynağı bulabiliriz. Petrol, gaz, su, rüzgar, güneş, yerli kaynağımız. Ama onları elektrik enerjisine, işe dönüştürecek ekipman için biz yurt dışına bir bedel ödüyorsak o zaman teknolojide bağımlı ülkedeyiz demektir. Şimdi ikisini birden beraber geliştiriyoruz hamdolsun. Karadeniz'deki gaz keşfimizden sonra ardından Cudi Gabar'da petrol keşfimiz geldi. Bunların yanına şimdi artık milli teknolojilerle bu işleri ikinci ürünlere dönüştürecek hale gelmiş olduk."

Bakan Dönmez, önceki haftalarda 1350 megavat gücündeki Avrupa'nın en büyük güneş santralini açtıklarını hatırlatarak, söz konusu santralde tamamı Türkiye'de üretilen 3 milyon 250 bin güneş paneli kullanıldığını vurguladı.

Milli rüzgar tribünü projesinin bulunduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"İnşallah onu da yine Savunma Sanayi Başkanlığımızın bir diğer kuruluşu, ASELSAN'la geliştireceğiz. Onlarla bir anlaşma yapıldı. Artık rüzgar tribünümüzde ASELSAN üretebilir hale gelecek. İnvertör konusunda ASELSAN'la ortak çalışmalarımız var. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak yürüttüğümüz birçok proje var. Kesiştiğimiz alanlar var. Enerji güvenliği, milli güvenlik ama güvenlik konusu ortak noktamız. Buradan hareketle SCADA'larımız hem TEİAŞ'ın elektrik üretim sistemi hem BOTAŞ'ı boru hatlarının SCADA'sını birlikte yapıyoruz. 1,5 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açtığımız bor karbür tesisi, orada da yine Eti Maden'le bir başka milli kuruluşun Savunma Sanayii Başkanlığının bir kuruluşu birlikte hareket ediyorlar. Orada çıkaracağımız ürün bor karbürde, ağırlıklı olarak yine savunma sanayinde kullanılacak. Bu ortak çalışmaların sayısı hiç şüphesiz, önümüzdeki dönemde hızla artacak."

- "Bir kalemde 350 milyon dolarlık bakım anlaşması"

Fatih Dönmez, gaz türbinlerinin Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından da son derece kritik ve stratejik olduğunu dile getirdi.

Söz konusu türbinlerin belli bir süre çalıştırınca bakıma gönderilmek zorunda olduğunu belirten Dönmez, "Artık bu anlaşmayla bu bakımları burada yapmış olacağız. Bununla hem TEI kazançlı çıkacak hem BOTAŞ, üçüncü kazançlı çıkacak yer de Eskişehir. Şimdi biraz önce sordum; 15 yıllık anlaşma ne kadar tutar? Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir işten bahsediyoruz. Bir kalemde 350 milyon dolarlık bakım anlaşması. Biz bunu yurt dışına yaptırmış olsaydık ne kadar öderdik? 700 milyon dolar... 700 milyon dolar yerine 350 milyon dolara burada çözmüş oluyoruz." diye konuştu.