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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yasak kararı!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yasak kararı!

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman seyircisinin alınmayacağını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadele öncesinde deplasman seyircisi kararı açıklandı.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu karşılaşmaya deplasman seyircisi alınmayacağını duyurdu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 18 Mayıs Perşembe günü 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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