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Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan 13 hesap tespit edildi

Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan 13 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderildi" ifadelerine yer verildi.

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