ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama!

Beyaz Saray, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye'nin demokrasi geleneğine vurgu yaptı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğunu vurguladı.

Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir." dedi.

İran ve Basra korfezi'nde gelişmeler

İran'ın son iki yılda uluslararası sularda seyreden ticari taşımacılara yönelik 15 tehdit, saldırı ve el koyma eylemi gerçekleştirdiğini kaydeden Kirby, "ABD, Ortadoğu'daki ticari taşımacılığı tehdit eden ve buna müdahale eden eylemleri şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Kirby, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep dahil Ortadoğu sularında seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini, bu noktada bölgesel ve uluslararası ortaklarını desteklemeye kararlı olduklarını aktardı.

Bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Basra Körfezi'ndeki savunma konumunu güçlendirmek için bir dizi adım atacağını kaydeden Kirby, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ilerleyen günlerde bu "takviyelerle" ilgili ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi.

Kirby, bunların yanı sıra bölgede uluslararası deniz güvenliği ile ilgili çalışmalar yapacaklarını aktararak, "ABD, İran'la çatışma veya gerilimi tırmandırma peşinde değil. Küresel müttefiklerimiz ve Ortadoğu'daki ortaklarımızla birlikte Hürmüz Boğazı ve diğer önemli su yollarında seyahat özgürlüğünü sağlamak için İran'ın saldırganlığına yanıt vermeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Bahmut'taki son durum

Bahmut'ta Rus askerlerinin geri çekildiğine yönelik haberlere ilişkin soru üzerine Kirby, değerlendirmelerinin, Bahmut'un çekişmeli bir bölge olmaya devam ettiği yönünde olduğunu belirtti.

Kirby, "Rusların ve özellikle (Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy) Prigojin'in Ukrayna'da olup bitenler hakkında söyleyecekleri herhangi bir şeye inanılmaması konusunda herkesi uyarırdım." dedi.

Rusya'ya silah iddiası

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Aralık 2022'de Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla ilgili soruya Kirby, Rusya'ya destek vermemeleri konusunda diğer ülkeleri sıklıkla ve güçlü bir şekilde uyardıkları yanıtını vererek konuya ilişkin detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Kirby, bu konuda yapılan diplomatik görüşmeler hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Bu ciddi bir sorun." ifadesini kullandı.