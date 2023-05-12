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MSB'den seçim açıklaması! İddialara sert tepki

MSB'den seçim açıklaması! İddialara sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, "TSK ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması TSK personelinin emeğine saygısızlıktır." açıklamasında bulundu.

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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara rastlanmaktadır.

En hafif tabiriyle emeğe saygısızlıktır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

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