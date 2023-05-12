CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var

Fransız basınından Le Point'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'ndan, HDP ile ilgili itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Kaboğlu, HDP'nin merkez parti olacağını söyleyerek, "Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var" dedi.

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14 Mayıs'a sayılı günler kala tüm Türkiye seçimlere kilitlendi. Türkiye'nin yanı sıra dünya basını da yapılacak seçimleri yakından takip ediyor.

Batı medyası da Türkiye'deki seçimlerle yakından ilgileniyor.

Özellikle muhalefetten Batı medyasına verilen röportajların ardı arkası kesilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı medyasına verdiği röportajların ardından şimdi de CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Fransız basınından Le Point'e konuştu.

"HDP merkez parti olacak"

Kaboğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlaşmasına dikkat çekti.

HDP ile görüşmelerle ilgili konuşan Kaboğlu, 'HDP ile görüşme olacak mı?' sorusunu yanıtladı.

Kaboğlu soruya, "Tabii, çünkü HDP merkez parti olacak." şeklinde yanıt verdi. HDP'nin önemli bir parti olduğunu da söyleyen Kaboğlu, "Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

HDP ile önemli ilişkilerimiz var: Akşener de bunun bilincinde

Kaboğlu, daha sonra ise HDP olmadan bir şey yapılamayacağını ifade etti.

Meral Akşener'in de bu durumun bilincinde olduğunu belirten Kaboğlu, "Meral Akşener bile bunun bilincinde." dedi.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı

Öte yandan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasına başlarken HDP ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP-HDP görüşmesi sonrası HDP'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı geldi.

HDP'li ise Sırrı Sakık görüşmeye ilişkin, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir." dedi.