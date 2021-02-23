Kayserispor'da teknik direktör Dan Petrescu ile yollar ayrıldı

Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile ailevi sebeplerinden dolayı yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.