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Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi kanser nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'dan yapılan açıklamada; bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören 21 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Willy Ta Bi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Ta Bi, Moossou ve ASEC Mimosas kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.

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