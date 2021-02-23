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Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu'na: Millet açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Hakan, "Durun! Çünkü millet... Açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor" uyarısında bulundu.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bir durun artık Sayın Bilim Kurulu üyeleri" başlıklı köşe yazısına "Sayın Bilim Kurulu üyeleri... Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri... Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız. Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri." sözleriyle başladı.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.

- Durun! Çünkü millet... Otel lokantalarındaki keyfi gördükçe... “Kısıtlamalar hemen kalkamaz” tarzı açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor.

- Durun! Çünkü millet... Kayak otellerindeki durumu gördükçe... Mutasyon adlı öcüyle ilgili tüm söylediklerinizi masal dinler gibi dinliyor.

- Durun! Çünkü millet... Psikolojik olarak bunalıma girdikçe... Bütün öfkesini ve bütün stresini “Mekânlar hemen açılamaz” diyen sizden çıkarmaya çalışıyor.

Kısacası...

Eğer durmazsanız.

Herkes kendini kurtaracak, olan size olacak.

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