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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Şubat 2021)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.213'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 633'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 546 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Dün vaka sayısı 8 bini geçmişti
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, 623'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 104 yeni vaka tespit edilmişti.



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