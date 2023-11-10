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Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kayserispor, ligin 12. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde tesislerde yaptı ve saat 16.35’de havayolu ile İstanbul’a giderek kampa girecek. Kayserispor, rakibini deplasmanda yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 19 puan topladı.

Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Kayserispor maçı saat 13.30’da başlayacak ve maçta Çağdaş Altay düdük çalacak.

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