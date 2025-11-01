BIST 10.972
Kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün kaybolan 17 yaşındaki Miraç Sağlam, ekiplerin 24 saat süren arama çalışmaları sonucunda 80 metrelik uçurumun dibinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Gökgedik Mahallesi kırsalında ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam'ın dün çalışma arkadaşlarıyla buluşma noktasına dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Andırın Belediyesi ekipleri ve çok sayıda vatandaşın da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Dron destekli havadan taramanın yapıldığı bölgeye arama kurtarma köpekleri de sevk edildi.

Ekiplerin 24 saatlik çalışmasının ardından Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Sağlam'ın cansız bedeni bulundu.

Gencin cesedi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

