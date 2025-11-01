BIST 10.972
Dışişleri Bakanlığı’ndan Karayipler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Karayipler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler’i vuran Melissa Kasırgası’nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada Jamaika, Küba, Haiti, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi. Melissa Kasırgası’nda toplam 49 kişinin öldüğü bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, kasırga felaketiyle sarsılan Karayipler bölgesinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın Jamaika, Küba, Haiti, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti’nde neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve bölge ülkelerinin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirmişti.

