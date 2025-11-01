Taraftar tepkisi sonrası Barış Alper'den açıklama: Ben sıfırdan geldim

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor karşısında Barış Alper Yılmaz'ın 74. dakikada oyundan alınmasıyla taraftar tepkisiyle karşılaştı. Maç sonrası BeIN Sports'a konuşan Barış Alper, sıfırdan geldiğini vurgulayarak mental olarak etkilenmeyeceğini ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında sarı-kırmızılıların milli yıldızı Barış Alper Yılmaz yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Barış Alper oyundan çıkarken Galatasaraylı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Maçın ardından BeIN Sports'a açıklamalar yapan Barış Alper Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"BEN SIFIRDAN GELDİM"

"Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki, her zaman iyi oynayayım. Galatasaray taraftarı iyi zamanda, kötü zamanda hep arkamda durdu. Ben buralara sıfırdan geldim. Mentalimi düşürecek bir çocuk değilim asla. Çalışmaya devam edeceğim. Galatasaray taraftarı çıkarken de desteğini gösterdi. Her zaman gösteriyor. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum."