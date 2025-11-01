BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  SPOR

Taraftar tepkisi sonrası Barış Alper'den açıklama: Ben sıfırdan geldim

Taraftar tepkisi sonrası Barış Alper'den açıklama: Ben sıfırdan geldim

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor karşısında Barış Alper Yılmaz'ın 74. dakikada oyundan alınmasıyla taraftar tepkisiyle karşılaştı. Maç sonrası BeIN Sports'a konuşan Barış Alper, sıfırdan geldiğini vurgulayarak mental olarak etkilenmeyeceğini ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında sarı-kırmızılıların milli yıldızı Barış Alper Yılmaz yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. 

Barış Alper oyundan çıkarken Galatasaraylı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Maçın ardından BeIN Sports'a açıklamalar yapan Barış Alper Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"BEN SIFIRDAN GELDİM"

"Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki, her zaman iyi oynayayım. Galatasaray taraftarı iyi zamanda, kötü zamanda hep arkamda durdu. Ben buralara sıfırdan geldim. Mentalimi düşürecek bir çocuk değilim asla. Çalışmaya devam edeceğim. Galatasaray taraftarı çıkarken de desteğini gösterdi. Her zaman gösteriyor. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kazanan yok
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kazanan yok
ABD'den flaş iddia! Şara, Beyaz Saray'a gidiyor...
ABD'den flaş iddia! Şara, Beyaz Saray'a gidiyor...
Mersin’de çocuğuna kötü davranan anneyle ilgili inceleme başlatıldı
Mersin’de çocuğuna kötü davranan anneyle ilgili inceleme başlatıldı
Okan Buruk'tan Beşiktaş'a başsağlığı mesajı
Okan Buruk'tan Beşiktaş'a başsağlığı mesajı
Tom Barrack: Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı
Tom Barrack: Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı
Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını duyurdu
Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını duyurdu
Korkunç olay! Kadın ve erkek vurulmuş halde bulundu
Korkunç olay! Kadın ve erkek vurulmuş halde bulundu
Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü
Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!