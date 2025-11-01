BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL

Tom Barrack: Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı

Tom Barrack: Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dört kez teşekkür ettiğini söyledi. Bahreyn’deki bir forumda konuşan Barrack, Türkiye ve Katar’ın ateşkes sürecinde “müthiş bir iş” çıkardığını ifade etti.

Abone ol

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 kez teşekkür ettiğini söyledi.

Tom Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP, ERDOĞAN'A 4 KEZ TEŞEKKÜR ETTİ"

Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Katar'ın "müthiş bir iş" çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı." diye konuştu.

"TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa yönelik çabalarını öven Barrack, "Başkan (Trump) her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG güçleri arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de Barrack, "(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı anlatım
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı anlatım
Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını duyurdu
Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını duyurdu
Korkunç olay! Kadın ve erkek vurulmuş halde bulundu
Korkunç olay! Kadın ve erkek vurulmuş halde bulundu
Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü
Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''