Okan Buruk'tan Beşiktaş'a başsağlığı mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nu anarak Beşiktaş camiasına başsağlığı diledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hayatını kaybeden Beşiktaş'ın altyapı antrenörlerinden Hikmet Çapanoğlu'nu unutmadı.

BeIN Sports'a açıklamalar yapan Okan Buruk, "Beşiktaş'ın altyapı antrenörlerinden Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti. Beşiktaş camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

U-17 TAKIMININ HOCASIYDI

Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

