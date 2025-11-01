BIST 10.972
Burhanettin Duran’dan Gazze’de görev yapan gazetecilere övgü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’de görev yapan gazetecilerle TRT World Forum kapsamında İstanbul’da bir araya geldiklerini belirtti. Duran, zorlu koşullarda çalışan gazetecilerin cesaretinin ve fedakarlığının insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini vurgulayarak, onların tanıklıklarının tarihte kalıcı bir iz bırakacağını ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de görev yapan gazetecilerle TRT World Forum kapsamında İstanbul'da görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan gelişmeleri tüm zorluklara rağmen uluslararası kamuoyuna aktarmak için gösterdikleri gayret, hakikatin izini sürmenin ne kadar önemli ve onurlu bir sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır.

Zor şartlar altında görevlerini ifa eden kıymetli gazetecilerimizin cesareti ve fedakarlığı, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. Onların tanıklıkları, tarihin hafızasında daima yerini koruyacaktır."

