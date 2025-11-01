BIST 10.972
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Rams Park'ta karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Trabzonspor'da oyuna 83'ncü dakikada giren Bouchouari 90'da direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29, Trabzonspor 24 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor

90'Karşılaşma 0-0 sona erdi.

90'Benjamin Bouchouari, direk kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

80'Sane'nin ortasında Osimhen kafayı vurdu kaleci Onana çıkardı. Dönen topta Osimhen pasını Icardi'ye verdi. Icardi'nin vuruşunda bir kez daha Onana gole izin vermedi.

76'Augusto'nun ortası direkt kaleye yöneldi. Son anda Uğurcan topu uzaklaştırdı.

71'Zubkov, Torreira'ya muhteşem bir çalım attı ve sağ ayağıyla uzak direğe vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top auta gitti.

61'Osimhen'in pasıyla ceza sahasına giren Yunus, sağ çaprazdan kaleyi yokladı ancak top auta gitti.

46'İkinci yarıya Galatasaray başladı.

Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

36'Sara'nın ortasında Lemina topu arka direğe çevirdi. Arka direkte Torreira topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Yapılan VAR incelemesinin arından karar onaylandı.

29'Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen kafa vuruşunu yaptı, top direğe çarparak auta gitti.

25'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ortasına Muçi gelişine vurdu, top Sara'dan döndü. Trabzonspor, Sara'nın topu elle kestiği yönünde itirazlarda bulundu ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

20'Torreira kaleyi yokladı ancak top üstten auta gitti.

15'Osimhen'in sol çaprazdan vuruşu Onana'da kaldı.

13'Osimhen, ceza sahası içinde Savic ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

12'Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Batagov, boş kaldı. Batagov'un vuruşu Uğurcan'ın üstüne gitti.

10'Trabzonspor topla daha fazla oynayan taraf. Galatasaray ise hızlı ataklarla rakip kalede gol arıyor.

4'Torreira'nın çok uzaklardan çektiği şut auta gitti.

1' Karşılaşma başladı.

Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Lemina, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu 

