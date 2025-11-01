BIST 10.972
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü 45+1. dakikada Juan kaydetti ve bu sonuçla Göztepe puanını 19’a yükseltirken, Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 45+1'de Juan kaydetti. 

Bu sonucun arından Göztepe puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

