BIST 11.060
DOLAR 42,05
EURO 48,45
ALTIN 5.431,35
HABER /  SPOR

TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı

TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu ve eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesinin, 3 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş Sinan Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti