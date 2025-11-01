TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu ve eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesinin, 3 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş Sinan Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği aktarıldı.