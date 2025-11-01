BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı

Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 şüpheli ile 1 organizatör, fiber lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Abone ol

Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından, Yalıkavak açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, şüpheli lastik botu yurt dışına çıkmaya çalışırken durdurdu.

Yapılan kontrollerde lastik bottaki 8 şüphelinin "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılandıkları ve yurt dışına çıkış yasakları olan meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay, 1 kişinin de göçmen kaçakçılığı şüphelisi olduğu belirlendi.

Ekiplerce Yalıkavak Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden fiber lastik bota bindikleri tespit edildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Hakan Fidan'dan net mesajlar! 'Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'
Hakan Fidan'dan net mesajlar! 'Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'