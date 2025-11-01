Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul’da bir araya geldi. Duran, görüşmede Türkiye ve Suriye arasında medya ve iletişim alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini, dezenformasyonla mücadele ve bölgesel istikrar için ortak adımların ele alındığını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaşım yaptı.

Duran, "Suriye Enformasyon Bakanı Sayın Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul’da bir araya geldik. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çerçevesinde medya ve iletişim alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Dezenformasyonla mücadele, bölgesel istikrar ve Suriye’nin yeniden ayağa kaldırılması için ortak adımları ele aldık. Tarihsel bağlarımız ve ortak geçmişimiz, Suriye halkıyla dayanışmamızın en güçlü dayanağıdır. Bu anlayışla iş birliklerimizi derinleştirerek ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız." dedi.