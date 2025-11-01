BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  POLİTİKA

Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü

Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul’da bir araya geldi. Duran, görüşmede Türkiye ve Suriye arasında medya ve iletişim alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini, dezenformasyonla mücadele ve bölgesel istikrar için ortak adımların ele alındığını belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul’da bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaşım yaptı. 

Duran, "Suriye Enformasyon Bakanı Sayın Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul’da bir araya geldik. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çerçevesinde medya ve iletişim alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Dezenformasyonla mücadele, bölgesel istikrar ve Suriye’nin yeniden ayağa kaldırılması için ortak adımları ele aldık. Tarihsel bağlarımız ve ortak geçmişimiz, Suriye halkıyla dayanışmamızın en güçlü dayanağıdır. Bu anlayışla iş birliklerimizi derinleştirerek ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız." dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak