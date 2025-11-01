TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı

TEPAV verilerine göre Ekim 2025’te aylık gıda enflasyonu yüzde 2,70, yıllık artış ise yüzde 32,3 oldu. Salatalık, domates ve beyaz lahana fiyatı en fazla artan ürünler arasında yer aldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 1-31 Ekim 2025 dönemini kapsayan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını yayımladı. Endekse göre Ekim ayında gıda fiyatlarında aylık artış oranı yüzde 2,70 olarak ölçüldü. Bu oran, TÜRK-İŞ’in açıkladığı yüzde 1,58’lik mutfak enflasyonunun üzerinde seyretti.

TEGE’ye göre aylık gıda enflasyonu üç aydır yüzde 2’nin üzerinde seyrediyor. Yıllık bazda ise gıda enflasyonu yükseliş eğilimini sürdürerek Ekim itibarıyla yüzde 32,3’e ulaştı. Aynı dönemde TÜRK-İŞ’in hesapladığı yıllık mutfak enflasyonu yüzde 39 olarak kaydedildi.

EN ÇOK ARTAN VE EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLE

TEPAV bültenine göre Ekim ayında taze sebze ve meyve kategorisinde fiyatı en fazla artan ürünler sırasıyla salatalık, domates ve beyaz lahana oldu. Buna karşılık, kıvırcık marul, maydanoz ve roka fiyatlarında düşüş yaşandı.

Taze sebze ve meyve dışındaki gıda ürünleri arasında en dikkat çekici artış, kakaolu toz içeceklerde gözlemlendi. Bu grubu buğday unu ve baharat izledi. Diğer yandan, pasta, sakatat ve bulgurda fiyat düşüşleri kaydedildi. Bu veriler TEGE'nin alt kalemleri arasında da belirgin fiyat hareketliliğine işaret ediyor.

TEGE İLE DİĞER GÖSTERGELER ARASINDA FARKLILIK

Aynı döneme ilişkin farklı kurumların verileri arasında belirli farklılıklar dikkat çekiyor. TEPAV’ın hesapladığı yüzde 2,70’lik aylık enflasyon, TÜRK-İŞ’in yüzde 1,58’lik mutfak enflasyonunun oldukça üzerinde seyretti.