BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL

Korkunç olay! Kadın ve erkek vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay! Kadın ve erkek vurulmuş halde bulundu

Sarıyer Emirgan Mahallesi’nde bir evde, Aydan Vural ve Gökhan Meral başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Abone ol

Sarıyer'de bir kadın ve erkek, evde başlarından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Emirgan Mahallesi 1. Sokak'ta bir kişinin, "Kızıma ulaşamıyorum. Evine geldim, pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler eve girdiğinde, Aydan Vural (36) ve Gökhan Meral'in (36) başlarından vurulmuş halde yerde yattıklarını gördü.

Gökhan Meral'in vücudunun altında bir tabanca bulan polis, bu kişinin 5 suç kaydı olduğunu ve bir süredir Aydan Vural'ı tehdit ettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü
Burhanettin Duran, Suriye enformasyon bakanı ile görüştü
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu