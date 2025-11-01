Korkunç olay! Kadın ve erkek vurulmuş halde bulundu

Sarıyer Emirgan Mahallesi’nde bir evde, Aydan Vural ve Gökhan Meral başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sarıyer'de bir kadın ve erkek, evde başlarından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Emirgan Mahallesi 1. Sokak'ta bir kişinin, "Kızıma ulaşamıyorum. Evine geldim, pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler eve girdiğinde, Aydan Vural (36) ve Gökhan Meral'in (36) başlarından vurulmuş halde yerde yattıklarını gördü.

Gökhan Meral'in vücudunun altında bir tabanca bulan polis, bu kişinin 5 suç kaydı olduğunu ve bir süredir Aydan Vural'ı tehdit ettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.