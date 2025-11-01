BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!

Galatasaray'ın efsanesi Dries Mertens RAMS Park'a geri dönüyor!

Tam 3 sezon Galatasaray formasını giyen ve geride bıraktığımız sezon futbolculuk kariyerini noktalayan Dries Mertens, Trabzonspor maçında ailesiyle birlikte tribünde olacak.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

MERTENS, RAMS PARK'A GELİYOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte zorlu Trabzonspor maçına geliyor. Tam 3 sezon Sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve sezon başında futbola veda eden Belçikalı eski yıldız, ailesiyle birlikte Trabzonspor mücadelesini tribünden takip edecek.

69 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray'daki 3 sezonunda 5 kupa kaldıran Mertens, takımıyla birlikte çıktığı 136 maçta 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
TEPAV: Gıda fiyatları Ekim'de yüzde 2,7 arttı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 6 kişi yaralandı
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
İlköğretim öğrencileri artık o yaşta öğrenecek! Müfredata bir ders daha ekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
Altın Madencileri Derneği'nden altın satışlarına dair önemli açıklama: ''Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil''
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
MHP'li İsmet Büyükataman: "Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur"
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Hakan Fidan'dan net mesajlar! 'Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'
Hakan Fidan'dan net mesajlar! 'Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'
Ticaret Bakanlığından patates fiyatlarına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığından patates fiyatlarına ilişkin açıklama