Fatih Tekke'den flaş sözler: Bir şey söylemek istiyorum ama...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kalırken, maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Tekke, güçlü bir rakibe karşı cesur oynadıklarını belirterek, takımının henüz ritmini bulamadığını ancak pozitif bir gelişim içinde olduklarını ifade etti. Deneyimli teknik adam, milli ara öncesi toparlanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından BeIN Sports'a açıklamalar yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşmayı değerlendirdi.

Fatih Tekke şu ifadeleri kullandı:

"OYUNCULARIMI 'SİZLERLE GURUR DUYUYORUM' DEDİM"

"İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik bence. İstediğimiz şeyler oldu. İlk yarı sonunda 10-15 dakika geçişler çok oldu, tehlikeler vardı. Öncesinde bizim de birkaç tane gol olabilecek, final öncesi paslar, dokunuşlar eksik oldu. İkinci yarı da ilk yarıya benzer. Savic'in sakatlanması biraz daha böyle savunmaya yönelik, özellikle oyunun son bölümünde Icardi'nin girmesiyle savunmak zorunda kaldık. İyi de savunduk. Kolay olmuyor bu tip maçlar. Bu kadroya karşı 3 aylık kurulmuş bir takımız. Çok cesur oynamaya çalıştık. Eksikler tabii ki var. Oyuncu üzerinden değil takımın getirdiği duygu üzerinden bir şeyler konuşmamız lazım. Oyuncularıma 'sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Cesurca oynadık. Savunma istediği, Onuachu'nun geri gelme isteği... Birçok şey pozitif gidiyor. Bu takımın bazen düşüşleri de olacaktır, inşallah olmaz ama buralarda desteğe ihtiyaç var. Bu takım yeni kuruldu, ritmini bulamadı henüz. Dahası da var. Benjamin için kötü oldu. Futbolda bazen bunlar da var. Hayatın içinde bunlar oluyor. 1'er puan aldı iki takım. Taraftarımıza bir duygu verdik.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUM AMA..."

Yani... Bir şey söylemek istiyorum ama... Neyse yine söylemeyeyim içimde kalsın. Bazen söylememek daha iyidir. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi milli ara var. Onu kazanmamız lazım aradan önce. Savic'in durumu bilmiyorum. Umarım eksik kalmayız. Giren çıkan oyuncular mutlu etti. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularımla gurur duydum. Hedeflerimiz üzerine devam. Desteğe ihtiyacımız var."

