Kartal’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina mühürlendi

İstanbul Kartal'da kolonlarında çatlaklar tespit edilen 4 katlı bina, çökme riski nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi. AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturulurken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan incelemelerin ardından bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen 4 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.
Binada yaşayanların durumu fark etmesi üzerine durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi.
İhbarla adrese AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI
Ekipler, bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Yapılan inceleme sonrası bina tedbir amaçlı tahliye edildi.