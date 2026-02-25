Juventus - Galatasaray / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı rövanş mücadelesiyle devam ediyor. Juventus ile Galatasaray, tur bileti için İtalya'da kozlarını paylaşıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 5-2 kazanarak son 16 için büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda da kontrollü bir oyunla adını üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Juventus 0 - 0 Galatasaray

22'Locatelli ceza sahasının dışında uzak notadan kaleyi düşündü. Locatelli'nin sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

19'McKennie sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

15'Koopmeiners kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Thuram'ın kafasından seken top Uğurcan'da kaldı.

14'McKennie sol çaprazda Osimhen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Juventus kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

11'Sağ kanattan Jakobs'un kullandığu uzun taç atışında ceza sahasında Abdülkerim kafayla indirdi. Ceza sahasında Osimhen'in gelişine vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

10'Conceiçao sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Koopmeiners'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

4'Kenan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Gatti'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

2'Barış Alper sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci topu çizgide yakaladı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı

Juventus - Galatasaray ilk 11'ler

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Torreira, Barış, Lang, Osimhen

BURUK'TAN "HİÇ OYNAMAMIŞ GİBİ" MOTİVASYONU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torino'da düzenlenen basın toplantısında net mesajlar verdi. İstanbul'daki 5-2'lik zaferin bir rehavet yaratmasına izin vermeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, maçın anahtarının "konsantrasyon" olduğunu vurguladı. Buruk, Juventus karşısındaki taktik disiplini şu sözlerle özetledi:

"Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi sahada olmamız lazım. Çok önemli bir skor avantajımız var ama şu an hiçbir şey kazanmadık. Rakibimiz skoru değiştirmek için maça çok güçlü başlayacaktır; bu yüzden başlangıç düdüğüyle birlikte kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeliyiz. Eğer avantajı düşünerek sahaya çıkarsak zorlanırız. İtalya'da futbol oynadığım dönemden bu yana Juventus'un büyüklüğünü biliyorum. Ancak biz de kadro kalitesi ve psikolojik olarak çok iyi bir noktadayız. Öz güvenimiz yüksek, ayaklarımız yere sağlam basıyor. Hedefimiz bu şehirden turu alarak mutlu ayrılmak."

TARİHİ REKABETTE 8. RANDEVU

Galatasaray ile Juventus arasındaki rekabetin köklü bir geçmişi bulunuyor. Bugüne kadar Avrupa sahnelerinde 7 kez karşı karşıya gelen iki devin mücadelesinde temsilcimizin bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrılırken, İtalyan ekibi sadece 1 kez kazanabildi; 3 maçta ise puanlar paylaşıldı. Bu süreçte rakip filelere 14 gol gönderen Cimbom, kalesinde 9 gol gördü.

İTALYA'DA 'İLK' PEŞİNDE

Tarihinde İtalyan takımlarıyla toplam 27 kez karşılaşan Galatasaray, Torino'da sadece turu değil, bir tabuyu da yıkmak istiyor. İtalya deplasmanlarında bugüne kadar 13 maça çıkan Aslan, bu sahalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı (6 beraberlik, 7 mağlubiyet). Allianz Stadyumu'nda alınacak bir galibiyet, tarihteki ilk İtalya deplasmanı zaferi olarak kayıtlara geçecek.

12 YILLIK HASRET BİTSİN

Eğer Galatasaray turu geçerse, Şampiyonlar Ligi'nde tam 12 yıl aradan sonra adını son 16 turuna yazdırmış olacak. En son 2013-2014 sezonunda bu başarıyı yakalayan sarı-kırmızılılar, o dönem yine bir devle, Chelsea ile eşleşmişti.

KABUS GİBİ BİR JUVENTUS

Ev sahibi Juventus, tarihinin en formsuz dönemlerinden birini geçiriyor. Siyah-beyazlılar; Serie A, İtalya Kupası ve Devler Ligi dahil çıktığı son 5 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi (1 beraberlik, 4 mağlubiyet). Torino ekibinde ayrıca Juan Cabal kırmızı kart, Andrea Cambiaso ise sarı kart cezası nedeniyle temsilcimize karşı görev yapamayacak.

4 ASLAN KART SINIRINDA

Galatasaray'da tur sevinci yaşanırken fire verilmemesi kritik önem taşıyor. Bir sonraki turda muhtemel Liverpool veya Tottenham eşleşmesi öncesinde; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde turun ilk maçında forma giyemeyecek.

JUVE'NİN EN BÜYÜK KOZU KENAN YILDIZ

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, Galatasaray savunmasının en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor. Bu sezon 35 maçta 16 gole doğrudan katkı (9 gol, 7 asist) sağlayan 20 yaşındaki yetenek, İtalyan ekibinin en büyük hücum kozu olacak.