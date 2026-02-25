BIST 13.810
DOLAR 43,87
EURO 51,79
ALTIN 7.316,72
HABER /  GÜNCEL

Ramazanda Marmaray’a iftar seferi düzenlemesi

Ramazanda Marmaray’a iftar seferi düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayında iftar saatlerinde artan yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla Marmaray hattına ilave tren seferleri planlandığını duyurdu.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan pilot için cenaze töreni düzenlendi
Balıkesir’de F-16 kazasında şehit olan pilot için cenaze töreni düzenlendi
Numan Kurtulmuş, siyasi parti temaslarını tamamladı
Numan Kurtulmuş, siyasi parti temaslarını tamamladı
İzmir'de tahliye edilen apartmanın sakinleri belediyeye kızgın
İzmir'de tahliye edilen apartmanın sakinleri belediyeye kızgın
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Trabzon'da göçük! İş makinesi operatörü toprak altında kaldı
Trabzon'da göçük! İş makinesi operatörü toprak altında kaldı
Mustafa Varank Almanya’da Türklerle buluştu
Mustafa Varank Almanya’da Türklerle buluştu
Bomba kulis iddiası! Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmeye hazır, İmamoğlu'nu ihraç edecek
Bomba kulis iddiası! Kılıçdaroğlu CHP'ye dönmeye hazır, İmamoğlu'nu ihraç edecek
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre’ye gitti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre’ye gitti
MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki
Gerçek soyadı Jusoviç çıkan Erkan Baş ateş püskürdü meğer Türkçesi...
Gerçek soyadı Jusoviç çıkan Erkan Baş ateş püskürdü meğer Türkçesi...
Kayserispor'da Erling Moe dönemi resmen başladı
Kayserispor'da Erling Moe dönemi resmen başladı