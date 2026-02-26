Şampiyonlar Ligi'nde tarihi geri dönüş! Son 16'ya kaldılar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmesinin ikinci maçında Atalanta, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti ve son 16'ya kaldı.Abone ol
İlk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, maçtan 4-1 galip ayrıldı ve son 16'ya kaldı.
Atalanta'nın gollerini 5'de Scamacca, 45'te Zappacosta, 57'de Pasalic ve 90+8'de penaltıdan Samardzic kaydetti.
Alman ekibinde, penaltıya sebep olan Ramy Bensebaini ve saha kenarında hakemin penaltı kararına itiraz eden Nico Schlotterbeck kırmızı kart gördü.
Üst tura yükselen Atalanta, PSG veya Arsenal ile eşleşecek.