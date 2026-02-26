BIST 13.810
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi geri dönüş! Son 16'ya kaldılar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmesinin ikinci maçında Atalanta, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti ve son 16'ya kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmesinin ikinci maçında Atalanta, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti.

İlk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, maçtan 4-1 galip ayrıldı ve son 16'ya kaldı.

Atalanta'nın gollerini 5'de Scamacca, 45'te Zappacosta, 57'de Pasalic ve 90+8'de penaltıdan Samardzic kaydetti.

Alman ekibinde, penaltıya sebep olan Ramy Bensebaini ve saha kenarında hakemin penaltı kararına itiraz eden Nico Schlotterbeck kırmızı kart gördü.

Üst tura yükselen Atalanta, PSG veya Arsenal ile eşleşecek.

