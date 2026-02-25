BIST 13.810
Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Baruş, şunları kaydetti:

"Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

